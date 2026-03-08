Трамп заявил, что удар по школе для девочек наносил Иран, а не США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удар по начальной школе для девочек в Минабе нанес Иран. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

На вопрос корреспондента о том, правда ли, что США нанесли удар по школе на юге Ирана в первый день вооруженной операции, убив 175 человек, американский лидер ответил: «Судя по тому, что я видел, это сделал Иран». То же самое сказал министр войны Пит Хегсет.

Шеф Пентагона добавил, что якобы Иран - единственная сторона, которая наносит удары по мирным жителям. В это время Трамп подчеркнул, что ВС Исламской Республики «неточны в своих боеприпасах».

Напомним, 28 февраля по школе для девочек на юге Ирана был нанесен удар, в результате которого более 170 человек, среди которых большая часть дети, погибли. Иранская сторона обвиняет в этом Соединенные Штаты.

Как передавало агентство Fars, Иран уже установил личности, кто нанес удар по школе. Также установлены авиабазы, с которых поднимались самолеты, и гражданства летчиков.