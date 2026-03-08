МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что удар по школе для девочек наносил Иран, а не США

Пит Хегсет поддержал слова американского президента и добавил, что якобы Иран – это единственная страна, которая «бьет» по мирным жителям.
Виктория Бокий 08-03-2026 00:41
© Фото: Mehr News Agency, XinHua, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп заявил, что удар по начальной школе для девочек в Минабе нанес Иран. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

На вопрос корреспондента о том, правда ли, что США нанесли удар по школе на юге Ирана в первый день вооруженной операции, убив 175 человек, американский лидер ответил: «Судя по тому, что я видел, это сделал Иран». То же самое сказал министр войны Пит Хегсет.

Шеф Пентагона добавил, что якобы Иран - единственная сторона, которая наносит удары по мирным жителям. В это время Трамп подчеркнул, что ВС Исламской Республики «неточны в своих боеприпасах».

Напомним, 28 февраля по школе для девочек на юге Ирана был нанесен удар, в результате которого более 170 человек, среди которых большая часть дети, погибли. Иранская сторона обвиняет в этом Соединенные Штаты.

Как передавало агентство Fars, Иран уже установил личности, кто нанес удар по школе. Также установлены авиабазы, с которых поднимались самолеты, и гражданства летчиков.

#школа #сша #Дональд Трамп #Иран #Пит Хегсет #минаб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 