CBS: США могли ударить по школе в Иране из-за старых разведданных

Американские военные по ошибке нанесли удар по начальной школе вместо базы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), обстреливая Иран. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По предварительным данным, вероятность того, что ответственность лежит на США, высока. В старых разведданных образовательное учреждение идентифицировали как один из военных объектов Ирана, пишет 360.ru.

Отмечается, что рядом со школой находились две базы КСИР. Также отмечается, что Израиль не принимал участия в операциях в этом регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Иран нанес удар по начальной школе для девочек в Минабе.

Напомним, 28 февраля по школе для девочек на юге Ирана был нанесен удар, в результате которого более 170 человек, среди которых большая часть дети, погибли. Иранская сторона обвиняет в этом Соединенные Штаты.