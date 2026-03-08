МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
CBS: США могли ударить по школе в Иране из-за старых разведданных

Израиль не проводил каких-либо операций в этом регионе.
Глеб Владовский 09-03-2026 12:54
© Фото: Mehr News Agency XinHua Globallookpress

Американские военные по ошибке нанесли удар по начальной школе вместо базы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), обстреливая Иран. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По предварительным данным, вероятность того, что ответственность лежит на США, высока. В старых разведданных образовательное учреждение идентифицировали как один из военных объектов Ирана, пишет 360.ru.

Отмечается, что рядом со школой находились две базы КСИР. Также отмечается, что Израиль не принимал участия в операциях в этом регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что якобы Иран нанес удар по начальной школе для девочек в Минабе.

Напомним, 28 февраля по школе для девочек на юге Ирана был нанесен удар, в результате которого более 170 человек, среди которых большая часть дети, погибли. Иранская сторона обвиняет в этом Соединенные Штаты.

#в стране и мире #школа #сша #Иран #минаб
