МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Fars: число погибших на юге Ирана школьников выросло до 115

Ранее сообщалось о более 200 погибших мирных жителях в результате ударов со стороны США и Израиля.
Глеб Владовский 01-03-2026 02:43
© Фото: Ministry of Culture and Islamic Guidance of Hormozgan Province

Число погибших учеников в округе Минаб на юге Ирана в результате атаки США и Израиля по школе выросло до 115. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.

«Число погибших учеников минабской школы достигло 115 человек. США и Израиль нанесли ракетный удар по этой школе», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что более 200 человек погибли в результате ударов по Ирану. Еще 747 мирных жителей получили различные ранения. По информации катарского телеканала Al Jazeera, под огонь попали 24 провинции Ирана.

#в стране и мире #школа #сша #Израиль #Иран #удары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 