Fars: число погибших на юге Ирана школьников выросло до 115

Число погибших учеников в округе Минаб на юге Ирана в результате атаки США и Израиля по школе выросло до 115. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.

«Число погибших учеников минабской школы достигло 115 человек. США и Израиль нанесли ракетный удар по этой школе», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что более 200 человек погибли в результате ударов по Ирану. Еще 747 мирных жителей получили различные ранения. По информации катарского телеканала Al Jazeera, под огонь попали 24 провинции Ирана.