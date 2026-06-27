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Фон дер Ляйен высмеяли за «право» на кондиционер на рабочем месте

В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за жары отключили кондиционеры на большинстве этажей, но не на тех, где работают Урсула фон дер Ляйен и другие комиссары.
Дарья Ситникова 27-06-2026 15:58
© Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press

В штаб-квартире Еврокомиссии кондиционеры работают только на верхних этажах. Об этом написал спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«На верхних этажах здания Еврокомиссии они (кондиционеры, - Прим. ред.) работают гораздо усерднее», - сказал он.

Дмитриев пошутил, что кондиционеры работают только на верхних этажах штаб-квартиры ЕК так как, руководство «работает гораздо усерднее» своих подчиненных, которые трудятся на нижних этажах. Спецпредставитель уточнил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и ее помощники в таком случае имеют право на свежий воздух.

Газета The Guardian ранее разузнала, что происходит в ЕС из-за экстремальных температур. Так из-за аномальной жары больницы Великобритании объявили режим «критической ситуации», в Италии запретили работать на воздухе, а в Германии отменяют марафон.

В Испании в то время государственное метеорологическое агентство зафиксировало два самых жарких дня в июне за последние 75 лет. А церемонии смены караула в Виндзоре и Лондоне, включая Букингемский дворец, отменили из-за аномальной жары.

#ЕС #Урсула фон дер Ляйен #Брюссель #Жара #офис #Кирилл Дмитриев #кондиционер #ек #аномальная температура
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