МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Испании зафиксировали два самых жарких июньских дня за последние 75 лет

Двадцать третье июня стал самым жарким днем в стране, побив рекорд 1950 года.
Анастасия Митина 25-06-2026 03:23
© Фото: Lex Zea, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Испании государственное метеорологическое агентство зафиксировало два самых жарких дня в июне. Об этом сообщила телерадиокомпания RTVE.

«Прошедшие 22 и 23 июня стали самыми теплыми июньскими днями в Испании как минимум с 1950-го года», - говорится в сообщении.

В эти дни на материковой части Испании температура превысила климатическую норму на 7,1 градуса, из-за чего среднее значение по стране достигло 28,17°C. На севере Испании зафиксировали экстремальную температуру в 43,7°C.

Волна жары оказалась настолько сильной, что температура 22 и 23 июня превысила показатели 30 июня 2025 года, которые до этого считали одними из самых жарких июньских дней за всю историю наблюдений. Тогда рекорд составил 28,01 °C.

В этом году от жары страдают многие страны Европы. Так, в Великобритании из-за аномальной жары отменили церемонии смены караула в Виндзоре и Лондоне. Во Франции 54 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за жары. 

В Москве 21 мая повторился температурный рекорд, державшийся с 2014 года. Столбики термометров тогда показали 29,2 градуса Цельсия.

#испания #Погода #температурный рекорд #аномальная жара
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 