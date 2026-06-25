В Испании зафиксировали два самых жарких июньских дня за последние 75 лет

В Испании государственное метеорологическое агентство зафиксировало два самых жарких дня в июне. Об этом сообщила телерадиокомпания RTVE.

«Прошедшие 22 и 23 июня стали самыми теплыми июньскими днями в Испании как минимум с 1950-го года», - говорится в сообщении.

В эти дни на материковой части Испании температура превысила климатическую норму на 7,1 градуса, из-за чего среднее значение по стране достигло 28,17°C. На севере Испании зафиксировали экстремальную температуру в 43,7°C.

Волна жары оказалась настолько сильной, что температура 22 и 23 июня превысила показатели 30 июня 2025 года, которые до этого считали одними из самых жарких июньских дней за всю историю наблюдений. Тогда рекорд составил 28,01 °C.

В этом году от жары страдают многие страны Европы. Так, в Великобритании из-за аномальной жары отменили церемонии смены караула в Виндзоре и Лондоне. Во Франции 54 из 96 департаментов ввели красный, наивысший, уровень погодной опасности из-за жары.

В Москве 21 мая повторился температурный рекорд, державшийся с 2014 года. Столбики термометров тогда показали 29,2 градуса Цельсия.