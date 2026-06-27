Путин назвал Иванова абсолютно надежным и порядочным человеком

Телеграмма с соболезнованиями президента России Владимира Путина, которую он ранее направил родным и близким Сергея Иванова, была опубликована на сайте Кремля. Бывший глава Минобороны России и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

«Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета», - говорится в телеграмме главы государства.

Путин подчеркнул, что знания, опыт, энергия Иванова были востребованы на сложных и ответственных направлениях. Он деятельно проявил себя на всех государственных постах, которые занимал.

«Грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек», - охарактеризовал Путин Иванова.

Российский лидер отметил, что бывший глава Минобороны всегда вызывал уважение у всех, кому довелось с ним работать. Уход Иванова он назвал горькой, невосполнимой утратой.

Ранее разговоре со «Звездой» президент, генеральный директор баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что именно благодаря неустанной заботе Иванова, который был страстным болельщиком, ЦСКА превратился в суперклуб европейского уровня. Он отметил, что Иванов был настоящим офицером, для которого слова «долг», «Отечество» и «честь» были смыслом жизни. По словам директора клуба, Иванов очень много сделал не только для баскетбола и для спорта, но и для страны в целом. При этом он не старался привлекать к себе много внимания и не требовал никаких наград за свои труды.

Министр обороны России Андрей Белоусов, выражая соболезнования родным и близким Иванова, подчеркнул, что он был опытным государственным и политическим деятелем. Глава оборонного ведомства добавил, что Иванов был настоящим профессионалом своего дела и талантливым руководителем.