В Польше потребовали извинений от мэра Львова Садового

Бывший премьер-министр Польши, лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий призвал мэра Львова Андрея Садового извиниться за обвинения в адрес лидера польской оппозиции Ярослава Качиньского.

Моравецкий выразил возмущение по поводу угроз Садового подать в суд на Качиньского, который «в самый сложный период конфликта активно поддерживал Украину». Моравецкий назвал это позором и скандалом.

Политик напомнил Садовому о роли Польши в поддержке Украины после начала специальной военной операции. Моравецкий высказал мнение, что без польской помощи Львов «мог бы выглядеть иначе».

До этого Ярослав Качиньский на конференции по восстановлению Украины в Гданьске обвинил львовские власти в невыплате гонорара польской компании за строительство мусороперерабатывающего завода. Качиньский также назвал Садового «явным сторонником Бандеры». В ответ Садовый пригрозил подать в суд на Качиньского из-за этих обвинений.

В последнее время отношения Варшавы и Киева резко ухудшились. Польша выступает против героизации украинских националистов киевским режимом. В связи с этим президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. После этого ряд украинских политиков отказались от польских наград. Потом польские политики стали отказываться от украинских орденов.