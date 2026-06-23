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В Польше рассказали о дальнейшей судьбе отобранного у Зеленского ордена

Награду получили в Варшаве. Ее не будут вручать никому.
Владимир Рубанов 23-06-2026 07:57
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич сообщил, что страна получила орден Белого орла, который Владимир Зеленский отправил в Варшаву по почте. Награду получили в канцелярии президента. Ее передадут на хранение в Управление наград и назначений. Орден не будут вручать никому, сказал Лескевич.

На прошлой неделе Зеленский объявил о своем решении выслать орден обратно в Польшу. Навроцкий лишил его награды из-за того, что Киев назвал одно из подразделений Вооруженных сил Украины «героями УПА*». Эта организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

После Зеленского об отказе от польских наград объявили также Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко** (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер выразил мнение, что Украина должна вернуть не только ордена, но и переданное ей оружие.

Министр канцелярии польского лидера Ангешка Енджак высказала недовольство по поводу того, что Зеленский отправил орден Белого орла почтой. Она отметила, что это еще одно оскорбление в адрес Варшавы.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

** Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#награда #Украина #Польша #Владимир Зеленский #лишение #орден белого орла
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