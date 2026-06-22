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Вице-спикер сената Польши Каминьский вернул две украинские награды

Михал Каминьский объяснил, что принял такое решение из-за того, что «власти Украины до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши».
Дарья Ситникова 22-06-2026 22:54
© Фото: Mateusz Wlodarczyk, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул две украинские награды. Он сообщил о своем решении в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара.

«Я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которых я был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины», - говорится в письме.

Он отметил, что не может хранить у себя эти награды, так как «власти Украины до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши». Каминьский также выразил убеждение, что партнерство народов может быть построено только на правде, уважении к жертвам и взаимной честности.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за героизации нацистских коллаборантов. Тот выслал обратно в Варшаву отозванный у него орден.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер также призывал Зеленского вернуть самолеты и ракеты, которые поставлялись Киеву, вместо ордена Белого орла. По его словам, Зеленский мог бы и отказаться от награды сразу, если понимал, что не соответствует критериям лауреата.

#Украина #Польша #Зеленский #награды #Михал Каминьский
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