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Польша намекнула Киеву, что может наложить вето на его членство в ЕС

Глава МИД Польши заявил, что переговоры будут очень сложными.
Виктория Бокий 27-06-2026 04:29
© Фото: Marek Antoni Iwanczuk, Keystone Press Agency, Globallookpress

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС не означает их успешного завершения. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Следует помнить об одной вещи: открытие переговоров не означает их успешного завершения», - сказал он в эфире TVN.

Польский дипломат добавил, что переговоры будут очень сложными. С его слов, потребуется выработать «решения, выгодные для обеих сторон».

В это же время Сикорский добавил, что Польша имеет право вето в вопросе вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что его страна в данном вопросе находится в «привилегированном положении».

По данным социологического исследования, которое провела лаборатория IBRiS, почти 60% жителей Польши против вступления Украины в ЕС. На днях бывший польский премьер Лешек Миллер и вовсе допустил выход Варшавы из ЕС в случае, если Киев войдет в состав Союза.

Напомним, в последнее время отношения Польши и Украины заметно ухудшились. Связано это с высказываниями Владимира Зеленского, оскорбляющими честь и память поляков, погибших от рук пособников фашистов.

#Украина #Польша #ЕС #переговоры #мид польши #вступление в ЕС #радослав сикорский
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