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Взрывы и дым по всей Украине: мощный ответ ВС РФ на атаки Киева

По соцсетям распространяются кадры последствий группового удара армии России по объектам боевиков - в Кременчуге поражен НПЗ, в Полтавской области - ТЭЦ, в Киеве горят военные склады.
Варвара Шрадер 26-06-2026 19:48
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Дарницкий район Киева. На кадрах - последствия масштабного удара российской армии по скоплению военных объектов Украины. Удар баллистическими ракетами был нанесен по территории так называемой Рембазы - места скопления сразу трех воинских частей ВСУ. Среди пораженных объектов - центр материально-технического обеспечения украинской армии, производственная база и конструкторский центр. Пожар на месте точного прилета продолжался несколько часов - Киев заволокло дымом.

Скрыть поражение крупного военного объекта киевские власти попытались сухим отчетом о «падении обломков» на территорию неназванных складов. Но масштабы начавшегося после прилета пожара и характер цели в первую очередь смогли оценить сами жители украинской столицы.

Одновременно ночью российская армия нанесла удар и по Полтавской области. В городе Кременчуг поражен нефтеперерабатывающий завод. После комбинированной ракетно-дроновой атаки в части города начались перебои с электричеством. Восстановили подачу света и воды только утром. Местные каналы сообщали также о попадании по теплоэлектростанции.

В Минобороны отметили, что всего за прошедшую неделю в ответ на террористические атаки Украины российская армия нанесла пять групповых ударов. В ведомстве подтвердили поражения объектов оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической инфраструктуры и пунктов временной дислокации украинских боевиков, ТЦК и складов с боеприпасами.

А это - временно оккупированное Украиной Запорожье. Там отработали наши «Герани». Поражен мост и автозаправочная станция на трассе Днепропетровск-Запорожье.  Еще одна АЗС поражена уже в Сумах - по данным местных властей, это уже тринадцатый удар по заправочным станциям города только за июнь. Российская армия планомерно работает на прерывание логистики врага за счет уничтожения топливной инфраструктуры.

После вечерних и ночных ударов отключения и ограничения подачи фиксировались сразу в пяти областях: Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и временно подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. А всего за двое прошедших суток наши ракеты и дроны наносили удары по военным объектам сразу в 11 областях Украины - включая Одесскую, Николаевскую и Харьковскую.

#Минобороны России #ВС РФ #Украина #нпз #АЗС #Киевский режим #объекты ВСУ #групповой удар #тцк
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