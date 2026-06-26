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Летчики ликвидировали украинских морпехов фугасными авиабомбами

Удар наносился в районе населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области.
26-06-2026 11:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ сообщает об уничтожении украинских морских пехотинцев летчиками ВКС России. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что целью стал пункт временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области. На него израсходовали три авиабомбы ФАБ-500, оборудованной УМПК - универсальными модулями планирования и коррекции.

Помимо этого, в Минобороны России рассказали о нанесении удара по пункту управления беспилотниками 1-й бригады оперативного назначения ВСУ. Он располагался в районе населенного пункта Грузское в ДНР. Летчики применили четыре ФАБ-500 с УМПК. 

Еще две такие бомбы обрушились на пункт управления беспилотниками 105-й бригады территориальной обороны ВСУ. Вражеские дроноводы засели в населенном пункте Великая Писаревка, который находится на территории Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #фаб-500
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