МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог исключил дискуссии по Украине на саммите НАТО в Анкаре

По мнению Вадима Трухачева, Болгария, Словакия, Венгрия и Чехия не смогут заблокировать инициативы ЕС по помощи Киеву. А если бы смогли, то поставки продолжились бы на национальном уровне.
Сергей Дьячкин 26-06-2026 14:19
© Фото: Elisa Schu, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Никаких дискуссий о военной помощи Киеву на саммите НАТО в Анкаре не возникнет. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат исторических наук, политолог-европеист Вадим Трухачев.

По мнению ученого, все инициативы НАТО по помощи киевскому режиму, которые планируют обсудить участники саммита, будут приняты. Украине нечего опасаться.

«Болгария, Словакия, Венгрия и Чехия ничего заблокировать не смогут. Даже если бы смогли, поставки бы шли на национальном уровне», - считает Трухачев.

За исключением некоторых нюансов, отметил политолог, НАТО едино по вопросу помощи киевскому режиму. Трухачев подчеркнул, что Турция, которая принимает в своей столице саммит Североатлантического альянса, тоже поставляет оружие ВСУ.

«У нас об этом иногда забывают, но она (Турция. - Прим. ред.) на роль посредника поэтому тоже не годится. Как и США», - отметил политолог.

По его мнению, озвученная ранее помощь Киеву в 70 миллиардов евро, которую ЕС хочет оказать без участия США, может быть изначально завышена. Скорее всего, денег выделят меньше. Но выделят совершенно точно. При этом, как считает Трухачев, нельзя исключать, что как минимум часть этих денег возьмут из замороженных активов РФ.

«Вопрос о технических параметрах. Принципиальное решение принято. С нами воюют всерьез... и за ценой не стоят. К сожалению, здесь я так могу сказать. Искать сейчас в НАТО и Евросоюзе тех, кто хороший и мог бы нам помочь, бессмысленно», - заключил ученый.

Издание Politico написало, что на саммите НАТО в Анкаре в начале июля ожидаются напряженные дискуссии, связанные с военной помощью Украине. Страны ЕС планируют взять на себя обязательства по выделению 70 миллиардов евро без участия США. На саммите планируют подписать новые контракты на поставку вооружений на миллиарды долларов. Также ожидается, что члены НАТО подтвердят свою приверженность статье 5 Североатлантического договора, закрепляющей принцип коллективной обороны, и «вновь обозначат Россию как долгосрочную угрозу».

Саммит пройдет 7-8 июля. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его «решающим», подчеркнув, что будут приняты «важные решения для будущего альянса». Мероприятие пройдет на фоне обсуждений роли Соединенных Штатов в обеспечении европейской безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что некоторые союзники не поддержали его позицию в конфликте с Ираном. Президент допускал возможность выхода США из НАТО.

#Украина #НАТО #сша #Саммит #Анкара #наш эксклюзив #помощь киеву
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 