Никаких дискуссий о военной помощи Киеву на саммите НАТО в Анкаре не возникнет. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат исторических наук, политолог-европеист Вадим Трухачев.

По мнению ученого, все инициативы НАТО по помощи киевскому режиму, которые планируют обсудить участники саммита, будут приняты. Украине нечего опасаться.

«Болгария, Словакия, Венгрия и Чехия ничего заблокировать не смогут. Даже если бы смогли, поставки бы шли на национальном уровне», - считает Трухачев.

За исключением некоторых нюансов, отметил политолог, НАТО едино по вопросу помощи киевскому режиму. Трухачев подчеркнул, что Турция, которая принимает в своей столице саммит Североатлантического альянса, тоже поставляет оружие ВСУ.

«У нас об этом иногда забывают, но она (Турция. - Прим. ред.) на роль посредника поэтому тоже не годится. Как и США», - отметил политолог.

По его мнению, озвученная ранее помощь Киеву в 70 миллиардов евро, которую ЕС хочет оказать без участия США, может быть изначально завышена. Скорее всего, денег выделят меньше. Но выделят совершенно точно. При этом, как считает Трухачев, нельзя исключать, что как минимум часть этих денег возьмут из замороженных активов РФ.

«Вопрос о технических параметрах. Принципиальное решение принято. С нами воюют всерьез... и за ценой не стоят. К сожалению, здесь я так могу сказать. Искать сейчас в НАТО и Евросоюзе тех, кто хороший и мог бы нам помочь, бессмысленно», - заключил ученый.

Издание Politico написало, что на саммите НАТО в Анкаре в начале июля ожидаются напряженные дискуссии, связанные с военной помощью Украине. Страны ЕС планируют взять на себя обязательства по выделению 70 миллиардов евро без участия США. На саммите планируют подписать новые контракты на поставку вооружений на миллиарды долларов. Также ожидается, что члены НАТО подтвердят свою приверженность статье 5 Североатлантического договора, закрепляющей принцип коллективной обороны, и «вновь обозначат Россию как долгосрочную угрозу».

Саммит пройдет 7-8 июля. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его «решающим», подчеркнув, что будут приняты «важные решения для будущего альянса». Мероприятие пройдет на фоне обсуждений роли Соединенных Штатов в обеспечении европейской безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что некоторые союзники не поддержали его позицию в конфликте с Ираном. Президент допускал возможность выхода США из НАТО.