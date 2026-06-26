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Генсек НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой

США и страны Запада работают над созданием единой оборонной базы.
Анастасия Митина 26-06-2026 00:35
© Фото: Malin Wunderlich, dpa, Global Look Press

Россия является угрозой для Североатлантического альянса в долгосрочной перспективе. Об этом заявил на выступлении в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Генсек отметил, что США и страны Европы работают над созданием единой оборонной базы. Она предусматривает взаимные инвестиции, совместное производство и создание новых рабочих мест.

По словам Рютте, НАТО сейчас не обладает необходимыми ресурсами и возможностями для проведения политики сдерживания России. Он также отметил, что ВС РФ продолжают накапливать боевой опыт.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН заявил, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Он подчеркнул, что западные страны пытается обвинить Россию во «всех смертных грехах», чтобы обосновать собственную агрессивную политику.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия в случае агрессии НАТО на любой из российских регионов даст ответ. Он, без сомнений, будет решительный и разрушительный.

#Россия #НАТО #угроза #Марк Рютте
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