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Трамп: союзники по НАТО подвели США

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО выразил разочарование действиями властей Великобритании, Германии, Франции и Испании.
Ян Брацкий 25-06-2026 02:24
© Фото: Andrew Thomas, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает, что союзники по НАТО подвели Вашингтон. Об этом он заявил на встрече с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте в Белом доме.

По словам Трампа, союзники не предложили помощь. В ней не было острой необходимости, но сам факт молчания оказался симптоматичным, полагает американский лидер. 

«Думаю, будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели», - цитирует aif.ru слова Трампа.

Американский лидер выразил разочарование действиями властей Великобритании, Германии, Франции и Испании. Отказ последней предоставить свои военные базы для авиации США он назвал кошмаром.

Рютте не в первый раз приходится выслушивать нравоучения от Трампа. Прошлая встреча в Овальном кабинете превратилась в «публичную порку» генсека НАТО. Тогда американский президент прямо заявил, что сомневается в готовности стран Альянса прийти на помощь Штатам, если это понадобится. Рютте отметил, что понимает разочарование Трампа.

#НАТО #Трамп #Белый дом #Иран #Рютте
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