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Трамп заявил, что не хочет «дружить с Мелони»

И даже вместе фотографироваться.
Дима Иванов 20-06-2026 15:17
© Фото: STEFANO CAROFEI, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп больше не хочет дружить с премьер-министром Италии Джорджей Мелони из-за Ирана. Об этом американский лидер написал в своей соцсети.

Президент США еще раз рассказал, что во время саммита G7 Мелони просила его о совместном фото. По его словам, так она хотела «увеличить цифры» из-за падения рейтингов.

«Нет уж, спасибо», - заключил Трамп.

Глава Белого дома обиделся на Мелони из-за позиции Италии во время войны с Ираном. Рим отказал США в использовании военных баз для операций против Тегерана. При этом Италия направила корабли для защиты Кипра и системы ПВО для защиты стран Персидского залива от иранских ударов.

Трамп в своем посте заявил, что это вызвало большие логистические неудобства для ВВС США.

«США ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других так называемых союзников по НАТО», - напомнил американский лидер.

Ранее Мелони назвала выдумкой слова Трампа о том, что она «умоляла» его сделать совместное фото на G7. Он добавила, что «ни она, ни Италия не просят милости». На фоне скандала министр иностранных дел Италии Антонио Таяни решил отменить свой визит в США 21 и 22 июня.

#италия #сша #Дональд Трамп #Джорджа Мелони
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