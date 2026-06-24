Трамп проведет закрытую встречу с генсеком НАТО в Белом доме

Президент США Дональд Трамп проведет закрытую встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. Мероприятие запланировано на 24 июня.

В официальном графике американского лидера на этот день в 15.30 по местному времени (22.30 по московскому) назначены переговоры с Рютте. Отмечается, что встреча пройдет без представителей СМИ.

Ранее на подобные мероприятия администрация Трампа приглашала журналистов. Визит Рютте может быть связан с желанием снизить уровень трансатлантической напряженности перед июльским саммитом Альянса в Анкаре.

В Вашингтоне у генсека НАТО еще запланированы встречи с высокопоставленными представителями администрации Трампа, а также дистанционное участие в саммите стран группы E5, куда входят Польша, Германия, Франция, Италия и Великобритания.

Прошлая встреча Трампа и Рютте превратилась в сплошной поток оскорблений в адрес главы Североатлантического альянса. Сообщалось, что Трамп разочаровался отказом Европы участвовать в операции против Ирана и выразил неуверенность, что страны НАТО при необходимости окажут содействие США в будущем. Рютте тогда отметил, что почувствовал огорчение президента США в отношении Альянса.