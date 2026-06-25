МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сейсмолог предупредил о возможном цунами в Венесуэле после землетрясения

Цунами может произойти в ближайшие дни.
Анастасия Митина 25-06-2026 23:42
© Фото: Marcos Salgado, XinHua, Global Look Press

В Венесуэле после мощного землетрясения может произойти цунами. Об этом заявил сейсмолог Александр Жигалин.

После главного толчка следуют афтершоки, которые затухают постепенно. Они также могут продолжаться длительное время, отметил эксперт.

«В данном случае магнитуда составила 7,2 — это очень высокий показатель, близкий к разрушительному. Уже объявлена угроза цунами, и оно, скорее всего, догонит в ближайшие дни», — сказал Жигалин в разговоре с Life.ru.

Мощное землетрясение произошло ранее в Венесуэле. В результате были разрушены десятки домов, серьезные разрушения заметны в Каракасе и на севере страны.

Погибли по меньшей мере 164 человека, а 971 человек получил ранения. Пропавшими без вести считаются 14 698 человек.

Президент России Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес после произошедшего. Посольство РФ заявило, что поддерживает контакт с властями и российскими гражданами, находящимися в стране.

Произошедшее в среду землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в стране с 1900 года. Об этом написала New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS). Известно, что произошло две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

#венесуэла #землетрясение #цунами #сейсмолог
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 