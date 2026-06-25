Сейсмолог предупредил о возможном цунами в Венесуэле после землетрясения

В Венесуэле после мощного землетрясения может произойти цунами. Об этом заявил сейсмолог Александр Жигалин.

После главного толчка следуют афтершоки, которые затухают постепенно. Они также могут продолжаться длительное время, отметил эксперт.

«В данном случае магнитуда составила 7,2 — это очень высокий показатель, близкий к разрушительному. Уже объявлена угроза цунами, и оно, скорее всего, догонит в ближайшие дни», — сказал Жигалин в разговоре с Life.ru.

Мощное землетрясение произошло ранее в Венесуэле. В результате были разрушены десятки домов, серьезные разрушения заметны в Каракасе и на севере страны.

Погибли по меньшей мере 164 человека, а 971 человек получил ранения. Пропавшими без вести считаются 14 698 человек.

Президент России Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес после произошедшего. Посольство РФ заявило, что поддерживает контакт с властями и российскими гражданами, находящимися в стране.

Произошедшее в среду землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в стране с 1900 года. Об этом написала New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS). Известно, что произошло две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.