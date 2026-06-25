Колосков назвал возвращение юниоров в ФИФА «вызовом» для футболистов

В международном спорте наметилась позитивная тенденция по снятию санкций с российских спортсменов, допуск юных футболистов к ЧМ-2026 - это позитивный шаг со стороны ФИФА, но и вызов для самих спортсменов. Об этом «Звезде» рассказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Он отметил, что это приятное сообщение. Его можно расценивать как начальную стадию участия нашего футбола в международных соревнованиях.

«Об этом давно шла речь. Президент ФИФА Джанни Инфантино неоднократно говорил, что надо все-таки постараться отделить футбол от политики», - напомнил Колосков.

Допуск юношеской сборной почетный президент РФС назвал первым шагом к этой цели. При этом он отметил, что это и определенный вызов - теперь надо готовить команду. Как заявили руководители Российского футбольного союза, у нас она есть. И она готова играть.

«Важно, чтобы это все было с флагом, с гимном. Чтобы это был настоящий чемпионат мира. Чтобы наши спортсмены и болельщики почувствовали серьезность намерений ФИФА и дальше продолжить снятие санкций - со сборных, с клубных команд - для участия в официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА», - отметил Колосков.

По его мнению, сейчас существует позитивная тенденция. Он подчеркнул, что на днях и Международный олимпийский комитет принял решение о разделении политики и спорта, о невмешательстве политики в спортивные дела. Колосков выразил надежду, что это даст толчок и другим международным спортивным организациям.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что возвращение юношеских сборных в ФИФА - это важный шаг к полноценному возобновлению игр наших национальных команд. По его словам, в ближайшее время будет направлена заявка на участие наших юных спортсменов в чемпионате мира 2026 года. Он будет проходить в Азербайджане.

До этого международная федерация футбола сообщила, что российским сборным юношей и девушек младше 15 лет разрешат участвовать в ЧМ. В первом турнире смогут участвовать команды всех членов ФИФА. Он пройдет с 22 по 31 октября.

Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет только для девушек. С 2028 года ФИФА пригласит все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях - для юношей и девушек. Как следует из сообщения, российские команды смогут выступить на этих турнирах. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из России от международных соревнований на неопределенный срок.