МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дюков назвал возвращение юношеских сборных в ФИФА важным шагом

По словам главы Российского футбольного союза, в ближайшее время будет отправлена заявка на ЧМ-2026 в Азербайджане.
Сергей Дьячкин 25-06-2026 17:20
© Фото: Telegram/teamrussia_u21 © Видео: ТРК «Звезда»

Возвращение юношеских сборных в ФИФА - это важный шаг к полноценному возобновлению игр наших национальных команд. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Да, действительно, сегодня мы получили письмо от ФИФА с формой заявки на участие в этом футбольном фестивале, чемпионате мира ФИФА до 15 лет», - рассказал Дюков.

По его словам, в ближайшее время будет направлена заявка на участие наших юных спортсменов в чемпионате мира 2026 года. Он будет проходить в Азербайджане.

Ранее Международная федерация футбола заявила, что российским сборным юношей и девушек до 15 лет разрешат участвовать в ЧМ. В первом турнире смогут участвовать команды всех членов ФИФА. Он пройдет с 22 по 31 октября.

Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет только для девушек. С 2028 года ФИФА пригласит все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях - для юношей и девушек. Как следует из сообщения, российские команды смогут выступить на этих турнирах. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.

#Футбол #чемпионат мира #FIFA #РФС #александр дюков #юношеская сборная
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 