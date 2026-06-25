Дюков назвал возвращение юношеских сборных в ФИФА важным шагом

Возвращение юношеских сборных в ФИФА - это важный шаг к полноценному возобновлению игр наших национальных команд. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Да, действительно, сегодня мы получили письмо от ФИФА с формой заявки на участие в этом футбольном фестивале, чемпионате мира ФИФА до 15 лет», - рассказал Дюков.

По его словам, в ближайшее время будет направлена заявка на участие наших юных спортсменов в чемпионате мира 2026 года. Он будет проходить в Азербайджане.

Ранее Международная федерация футбола заявила, что российским сборным юношей и девушек до 15 лет разрешат участвовать в ЧМ. В первом турнире смогут участвовать команды всех членов ФИФА. Он пройдет с 22 по 31 октября.

Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет только для девушек. С 2028 года ФИФА пригласит все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях - для юношей и девушек. Как следует из сообщения, российские команды смогут выступить на этих турнирах. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.