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ФИФА разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на ЧМ

Турнир для юношей пройдет в октябре в Азербайджане.
Владимир Рубанов 25-06-2026 10:36
© Фото: Александр Любарский, РФС

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным юношей и девушек до 15 лет (U-15) участвовать в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

ФИФА одобрила проведение чемпионата мира и фестиваля для юношей и девушек до 15 лет в 2026 году в Азербайджане. В первом турнире смогут участвовать команды всех членов ФИФА. Он пройдет с 22 по 31 октября.

Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет только для девушек. С 2028 года ФИФА пригласит все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях - для юношей и девушек.

Из сообщения следует, что российские команды смогут выступить на этих турнирах. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Ранее целый ряд международных спортивных федераций начали допускать российских атлетов к турнирам, в том числе и с национальной символикой. Россияне уже завоевали ряд наград.

#Спорт #Футбол #чемпионат мира #девушки #FIFA #юноши #U-15
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