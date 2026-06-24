Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Сессия МОК проходит в швейцарской Лозанне 24-25 июня.

«Спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время», - теперь предписывает пункт 5 Олимпийской хартии.

Сообщается, что в роль Международного олимпийского комитета теперь входит обязательство об обеспечении нейтралитета. По заявлению организации, принятые изменения должны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.

МОК и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта наши атлеты до сих пор не допущены до международных соревнований.

Президент России Владимир Путин называл поведение прежнего руководства Олимпийского комитета нечистоплотным, позорным и трусливым. По словам главы государства, лидирующие позиции страны в глобальном спорте остаются крепкими и нерушимыми - вопреки постыдным действиям предыдущего руководства МОК. Действия комитета, по словам Путина, нанесли колоссальный вред олимпийскому движению и самим принципам олимпизма, обнажив коррумпированность и политическую предвзятость значительной части международных спортивных функционеров.