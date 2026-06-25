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Генконсул Румынии в Петербурге объявлен persona non grata

Решение стало ответной мерой на закрытие генконсульства РФ в Констанце.
Сергей Дьячкин 25-06-2026 15:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Генконсул Румынии в Санкт-Петербурге Космин-Константин Ионица объявлен persona non grata. Об этом заявили в МИД России.

Уточняется, что само генконсульство, расположенное на Гороховой улице, закроют. Решение было принято в ответ на закрытие российского генконсульства в Констанце.

Сегодня посла Румынии Кристиана Истрате вызвали в МИД России. Сообщалось, что он покинул его уже спустя 30 минут. Никаких комментариев прессе посол не дал.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова до этого заявила, что румынскому послу сообщат о мерах, которые Москва примет в ответ на закрытие своего генерального консульства.  

Пресс-служба МИД Румынии 29 мая сообщила, что генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин должен покинуть страну в течение 72 часов. Такие меры были предприняты после падения БПЛА на крышу жилого дома в Галаце, в результате которого пострадали два человека. Румынские власти возложили ответственность за происшествие на Россию, но не предоставили никаких доказательств. Президент Румынии Никушор Дан объявил, что в свете этого инцидента российский генеральный консул в Констанце будет объявлен персоной нон грата, а российское генконсульство в этом городе будет закрыто.

#Санкт-Петербург #МИД РФ #Румыния #персона нон грата #генконсульство #консул #ответная мера #посол Румынии
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