Румынский посол приехал в МИД России

Посол Румынии Кристиан Истрате прибыл в здание МИД России, его вызвали после закрытия российского генконсульства в Констанце. Об этом сообщает с места корреспондент «Звезды».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что румынскому послу сообщат о мерах, которые Москва примет в ответ на закрытие своего генерального консульства. Захарова отметила, что ответ России не заставит себя ждать.

По последней информации, посол покинул здание МИД спустя 30 минут после приезда. Он не дал никаких комментариев журналистам.

Пресс-служба МИД Румынии 29 мая сообщила, что генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин должен покинуть страну в течение 72 часов. Такие меры были предприняты после падения беспилотника на крышу жилого дома в Галаце, в результате которого пострадали два человека. Румынские власти возложили ответственность за происшествие на Россию, но не предоставили никаких доказательств. Президент Румынии Никушор Дан объявил, что в свете этого инцидента российский генеральный консул в Констанце будет объявлен персоной нон грата, а российское генконсульство в этом городе будет закрыто.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан говорил о готовности провести расследование по БПЛА. Он отметил, что нужно изучить происхождение аппарата. Глава государства напомнил об украинских дронах, которые залетали в Финляндию, Польшу и страны Прибалтики. И тогда первая реакция была - «русские бьют». А потом выяснялось другое.