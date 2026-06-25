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Посла Румынии вызвали в МИД

Дипломату сообщат о мерах, которые Москва примет в ответ на закрытие своего генконсульства в Констанце.
Владимир Рубанов 25-06-2026 12:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Посол Румынии Кристиан Истрате вызван в МИД России после закрытия российского генконсульства в Констанце. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам дипломата, послу Румынии сообщат о мерах, которые Москва примет в ответ на закрытие своего генерального консульства. Ранее Захарова заявила, что ответ России не заставит себя ждать.

Пресс-служба МИД Румынии 29 мая сообщила, что генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин должен покинуть страну в течение 72 часов. Такие меры были предприняты после падения беспилотника на крышу жилого дома в Галаце. В результате инцидента пострадали два человека.

Румынские власти возложили ответственность за происшествие на Россию, но не предоставили доказательств. Президент Румынии Никушор Дан объявил, что в свете этого инцидента российский генеральный консул в Констанце будет объявлен персоной нон грата, а российское генконсульство в этом городе будет закрыто.

На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил, что определить принадлежность беспилотника, упавшего в Румынии, можно только после проведения экспертизы. Он упомянул о случаях, когда украинские дроны проникали в воздушное пространство Финляндии, Польши и стран Балтии. Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование инцидента. Для этого нужно передать Москве обломки или данные, относящиеся к упавшему аппарату.

#Мария Захарова #МИД России #Румыния #Констанца #посол #высылка #консульство
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