Путин заявил о готовности провести расследование по БПЛА в Румынии

Установить принадлежность беспилотника должна экспертиза, подчеркнул президент.
Владимир Рубанов 29-05-2026 18:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Никто не может установить принадлежность упавшего в Румынии дрона, пока не проведена экспертиза. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.

Президент отметил, что нужно изучить происхождение аппарата. Глава государства напомнил об украинских дронах, которые залетали в Финляндию, Польшу и страны Прибалтики. И первая реакция была всегда - «русские бьют». А потом выяснялось другое.

При этом Россия передала США обломки беспилотников после атаки украинских БПЛА на президентскую резиденцию, отметил Путин. Россия готова провести объективное расследование по ситуации. Москва даст оценку, если ей передадут обломки или данные упавшего дрона, подчеркнул президент.

В пятницу Министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце. Пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

Президент Румынии Никушор Дан объявил российского генерального консула в Констанце персоной нон грата. Кроме того, власти страны приняли решение закрыть консульство РФ в этом городе.

