В польском парламенте предложили выселить из страны всех украинцев

Независимый депутат Польского сейма (нижней палаты парламента) Януш Ковальский призвал власти Польши выселить из страны всех украинцев. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он заявил, что польские политики должны встать на сторону поляков. На ближайшем заседании Сейма, по словам Ковальского, необходимо отменить все привилегии для украинцев.

«Начать программу высылки украинцев из Польши на Украину. Все должны вернуться туда», - написал Ковальский в X.

Депутат обусловил необходимость такого шага тем, что киевский режим встал на сторону преступников из УПА* (Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее публицист, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» объяснил, как Владимир Зеленский своей антибелорусской риторикой пытается проверить на прочность союз Москвы и Минска, «вбить клин» в эти отношения. По мнению политолога, это не единственная задача главы киевского режима. Сейчас между Украиной и Польшей развернулся открытый политический конфликт. Зеленский пытается найти общего врага в лице Польши, учитывая «особую "любовь" Варшавы к Минску», и снять этот негатив с польско-украинских отношений, объяснил Гасанов.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич сообщил, что страна получила орден Белого орла, который Зеленский отправил в Варшаву по почте. Он отметил, что орден передадут на хранение в Управление наград и назначений и никому не будут его вручать.

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак резко ответила на критику Зеленского, связанную с лишением его ордена Белого орла. Она написала, что глава киевского режима своим решением вернуть награду по почте «добавляет оскорбление к оскорблению».

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.