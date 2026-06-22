Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак резко ответила на критику Владимира Зеленского, связанную с лишением его ордена Белого орла. Она написала в социальной сети X, что глава киевского режима своим решением вернуть награду по почте «добавляет оскорбление к оскорблению».

Чиновница отметила, что Зеленский сравнил себя с Бенито Муссолини, Екатериной II и Герхардом Шредером, которые тоже были удостоены этой награды. Однако, по словам Енджак, первые двое уже умерли, а Польша не лишает наград посмертно. Что касается бывшего канцлера Германии, то он никогда не выражал такого открытого неуважения к польскому народу, как это делает Зеленский.

Министр также отметила, что во время пребывания Шредера на посту канцлера ФРГ в Германии не возводили памятники Гитлеру или Гиммлеру и не называли подразделения бундесвера в честь «героев СС».

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Зеленского ордена Белого орла после того, как тот присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА*», признанной экстремистской и запрещенной в России. Вскоре после этого Зеленский демонстративно отправил награду по почте в Варшаву.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.