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В Польше резко ответили Зеленскому на критику из-за ордена Белого орла

В канцелярии президента объяснили, что не могут лишить ордена Муссолини, потому что он мертв. А Зеленский - жив.
Владимир Рубанов 22-06-2026 11:29
© Фото: IMAGO, DAMIAN BURZYKOWSKI, Global Look Press

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак резко ответила на критику Владимира Зеленского, связанную с лишением его ордена Белого орла. Она написала в социальной сети X, что глава киевского режима своим решением вернуть награду по почте «добавляет оскорбление к оскорблению».

Чиновница отметила, что Зеленский сравнил себя с Бенито Муссолини, Екатериной II и Герхардом Шредером, которые тоже были удостоены этой награды. Однако, по словам Енджак, первые двое уже умерли, а Польша не лишает наград посмертно. Что касается бывшего канцлера Германии, то он никогда не выражал такого открытого неуважения к польскому народу, как это делает Зеленский.

Министр также отметила, что во время пребывания Шредера на посту канцлера ФРГ в Германии не возводили памятники Гитлеру или Гиммлеру и не называли подразделения бундесвера в честь «героев СС».

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Зеленского ордена Белого орла после того, как тот присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА*», признанной экстремистской и запрещенной в России. Вскоре после этого Зеленский демонстративно отправил награду по почте в Варшаву.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #Польша #скандал #Владимир Зеленский #лишение #кароль навроцкий #орден белого орла
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