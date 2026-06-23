Владимир Зеленский своей антибелорусской риторикой пытается проверить на прочность союз Москвы и Минска, «вбить клин» в эти отношения. Такое мнение выразил публицист, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«Очевидная цель, которая напрашивается сама собой, это проверить, насколько силен союз России и Белоруссии», - отметил Гасанов.

По мнению политолога, это не единственная задача главы киевского режима. Сейчас между Украиной и Польшей развернулся открытый политический конфликт. Зеленский пытается найти общего врага в лице Польши, учитывая «особую "любовь" Варшавы к Минску», и снять этот негатив с польско-украинских отношений, объяснил Гасанов.

Кроме того, считает политолог, Зеленский в каком-то смысле «почувствовал силу». Во-первых, Украина считает эффективными свои удары дронами. Во-вторых, на последнем саммите G7 глава киевского режима увидел изменение настроений американского президента Дональда Трампа и представителей Европейского союза.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич сообщил, что страна получила орден Белого орла, который Владимир Зеленский отправил в Варшаву по почте. Он отметил, что орден передадут на хранение в Управление наград и назначений и никому не будут его вручать.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского награды из-за того, что Киев назвал одно из подразделений Вооруженных сил Украины «героями УПА*». Эта организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.