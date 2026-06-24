Telegraph назвала Украину самым сложным кандидатом в ЕС

Украина вызывает у Евросоюза больше трудностей, чем другие страны, стремящиеся к вступлению, утверждает газета The Telegraph. Одной из главных причин издание называет неопределенность будущих границ государства. Несмотря на это, Брюссель дал Киеву зеленый свет для начала официальных переговоров.

Издание напоминает, что ЕС отказался от идеи ускоренного включения Украины. Ранее обсуждалась возможность упрощения процедуры. Но большинство стран содружества выступили против исключений из действующих правил.

Один из европейских дипломатов заявил, что такой шаг нарушит принцип, согласно которому новые государства принимаются в Евросоюз только после выполнения всех необходимых требований. По его словам, у стран-членов остаются вопросы к Украине, касающиеся верховенства права, борьбы с коррупцией и влияния олигархов.

Есть и другие сложности. Украина - одна из крупнейших стран-кандидатов. Ее присоединение может изменить баланс голосов внутри союза, потребовать пересмотра правил поддержки сельского хозяйства и значительных расходов на послевоенное восстановление. Их оценивают примерно в 445 млрд фунтов стерлингов.

Для вступления Украины необходимо согласие всех 27 стран ЕС. После завершения переговоров каждое государство должно одобрить соглашение. А в некоторых странах, включая Венгрию, этот вопрос может быть вынесен на референдум. Украина подала заявку в 2022 году. В июне того же года лидеры ЕС предоставили ей статус кандидата. Аналогичный статус получила и Молдавия.

В России неоднократно заявляли, что не возражают против вступления Украины в ЕС, считая его экономическим, а не военным объединением. В феврале 2025 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал возможное членство Украины в ЕС ее суверенным правом. Президент России Владимир Путин позднее также говорил, что решение о вступлении в ЕС является законным выбором Украины.