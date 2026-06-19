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Навроцкий увидел риски для польских фермеров в членстве Украины в ЕС

Ранее в в пресс-службе СВР сообщили, что вступление Украины в Евросоюз на данном этапе полностью исключено.
Дарья Неяскина 19-06-2026 23:52
© Фото: Marcin GolbaKeystone Press Agency, Global Look Press

Вступление Украины в Европейский союз создает реальную опасность для аграрного сектора Польши. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий в соцсети X.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на понимание европейских устремлений Украины, его приоритетом остается защита интересов отечественных фермеров и продовольственных товаров. Особое внимание он уделяет вопросам, связанным с «зеленым курсом» и решениями ЕС.

Ранее в пресс-службе СВР сообщили, что вступление Украины в Евросоюз на данном этапе полностью исключено. Кроме того, в Европе опасаются существенного роста праворадикальных настроений в том случае, если на территорию стран начнут свободно прибывать националисты с Украины.

Также премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр добился исключения из итогового заявления саммита ЕС положения об ускоренном принятии Украины в Евросоюз из-за отсутствия у Европы средств на эту процедуру. 

#в стране и мире #Украина #Польша #ЕС
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