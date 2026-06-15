Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении

Евросоюз и Украина официально начали переговоры о вступлении. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта на межправительственной конференции в Люксембурге.

«Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», - написал Кошта в Х.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в Европейском Союзе указала, что Украина реализовала лишь 15% необходимых реформ, которые были согласованы с Евросоюзом для потенциального членства. По мнению европейских чиновников, при наличии достаточной политической воли Украина сможет завершить технические переговоры о вступлении за четыре-пять лет.

Также глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что переговоры о членстве Украины в ЕС приостановят, если Киев не выполнит соглашение с Будапештом по правам венгерского нацменьшинства в Закарпатье.