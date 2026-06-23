Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

«Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле», - сказал российский лидер.

Путин уточнил, что Россия готова к переговорам на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и на базе модельностей, которые обсуждались в Анкоридже. Ко всему этому, важно учитывать реалии на земле и принципы, изложенные российским лидером пару лет назад во время выступления в МИД.

Президент России напомнил, что тогда стамбульские договоренности были парафированы украинской делегацией. Это значит, что их все устраивало.

По его словам, мирные переговоры с Украиной должны вестись, исходя из реалий, сложившихся в зоне проведения специальной операции. На данный момент Киев пытается создать впечатление, что обладает сильными позициями, хотя на поле боя сложилась совсем иная ситуация.

Путин подчеркнул, что удары, которые наносят ВСУ по РФ, только стимулируют наших военнослужащих выполнять задачи на поле боя. Такой эффект происходит потому, что наши бойцы после ударов украинских боевиков по мирному населению только лучше понимают, с кем им приходится иметь дело.