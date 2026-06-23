Путин: Киев пытается создать впечатление силы, но реалии на поле боя иные

Президент России Владимир Путин заявил, что в данный момент Киев пытается создать впечатление, что обладает сильными позициями, хотя на поле боя сложилась совсем иная ситуация. Об этом сказал российский лидер в ходе совещания с членами правительства РФ.

По его словам, удары киевского режима по российской территории направлены на создание благоприятных условий по возобновлению прерванных ранее переговоров. Киев пытается безуспешно занять более «сильные позиции», но это только видимость, не соответствующая реалиям.

«Речь идет, может быть, только о создании впечатления каких-то сильных позиций, потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. <...> Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед», - сообщил Путин.

Глава государства также отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей. Путин напомнил, что в прошлом стамбульские договоренности были парафированы украинской делегацией, а значит, их все устраивало. Российский лидер при этом подчеркнул, что мирные переговоры должны вестись исходя из реалий, сложившихся в зоне проведения специальной операции.

Президент также добавил, что удары, которые наносят украинские боевики по территории нашей страны, не могут изменить ситуацию на линии фронта. Они только стимулируют военнослужащих ВС РФ выполнять задачи на поле боя.