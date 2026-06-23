Постпред Ирана возмутился отношением США к его футбольной сборной

Иран возмущен отношением США к своей футбольной команде на чемпионате мира и выражает протест против политизации спорта. С таким заявлением выступил постоянный представитель Исламской Республики при ООН в Женеве Али Бахрейни.

Он напомнил, что Соединенные Штаты очень поздно выдали визу иранской команде. Помимо этого, они не дали ей возможности проживать в США.

«Поэтому мы крайне недовольны и выражаем протест отношению США, которое сделало спорт и футбол политическим инструментом», - подчеркнул Бахрейни.

Постпред отметил, что у Америки есть обязанность предоставлять равные условия всем спортсменам. По его мнению, на иранскую футбольную команду оказывали намеренное давление.

Ранее футболисты Исламской Республики поблагодарили Лос-Анджелес за гостеприимство и пожелали всем мира и дружбы, в послании они также подписали хештеги «Минаб» и «168», обозначающие число погибших учеников школы при ударе в ходе военного конфликта с США. Свое послание на английском языке спортсмены оставили в раздевалке стадиона в калифорнийском Инглвуде. Там они сыграли два матча чемпионата мира.

Перед началом чемпионата США отказывались выдавать визы некоторым членам. Федерация футбола Ирана осудила этот шаг, назвав его «явным нарушением» международных спортивных правил. Ряд представителей тренерского штаба команды также оставили без виз. В то же время футболисты получили разрешение на въезд в страну. При этом президент США Дональд Трамп официально заявлял, что поддерживает решение главы ФИФА Джанни Инфантино об участии футбольной сборной Ирана в чемпионате мира и проведении матчей в стране.