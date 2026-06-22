Иранские футболисты упомянули удар по Минабу в послании американцам

Футболисты сборной Ирана поблагодарили Лос-Анджелес за гостеприимство и пожелали всем мира и дружбы, в послании они также написали хештеги «Минаб» и «168», обозначающие число погибших учеников школы при ударе в ходе военного конфликта с США. Об этом сообщает официальный Telegram-канал футбольной Федерации Ирана.

Свое послание на английском языке спортсмены оставили в раздевалке стадиона в калифорнийском Инглвуде. Там они сыграли два матча чемпионата мира.

Иранские футболисты во время чемпионата мира базируются в Тихуане в Мексике. В Инглвуде команда дважды сыграла вничью с новозеландцами со счетом 2:2 и бельгийцами со счетом 0:0. Заключительный матч в группе сборная Ирана проведет в Сиэтле против сборной Египта 27 июня. Сборная поблагодарила Лос-Анджелес за гостеприимство, и пожелала «мира, уважения и дружбы всем народам».

«От древней Персии, существовавшей тысячи лет, до цивилизованного Ирана сегодня, дух Ирана остается живым и непоколебимым», - говорится в послании спортсменов.

Перед началом чемпионата США отказывались выдать визы некоторым членам. Федерация футбола Ирана осудила этот шаг, назвав «явным нарушением» международных спортивных правил. Ряд представителей тренерского штаба команды также оставили без виз.В то же время футболисты получили разрешение на въезд в страну.

Президент США Дональд Трамп официально заявлял, что поддерживает решение главы ФИФА Джанни Инфантино об участии футбольной сборной Ирана в Чемпионате мира и проведении матчей в стране. Один из журналистов спросил у американского лидера, что произойдет в случае победы сборной Ирана. Трамп поинтересовался, хорошо ли играет сборная Исламской Республики и предположил, что у нее хорошая команда.