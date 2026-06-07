США отказались выдать визы делегации сборной Ирана по футболу

США отказался выдать визы некоторым членам сборной Ирана по футболу в в преддверии предстоящего ЧМ-2026. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Федерация футбола Ирана (ФФИ) осудила США за отказ в выдаче виз членам вспомогательного персонала сборной Ирана перед чемпионатом мира по футболу 2026 года, назвав этот шаг "явным нарушением международных спортивных правил"», - говорится в материале.

Отмечается, что представителей тренерского штаба команды также оставили без виз. В то же время футболисты получили разрешение на въезд в страну. В федерации также заявили, что обратились в ФИФА по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает решение главы ФИФА Джанни Инфантино об участии футбольной сборной Ирана в Чемпионате мира 2026 года и проведении матчей в стране.