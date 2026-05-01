Трамп одобрил участие сборной Ирана в матчах ЧМ-2026 в США

Президент США предположил, что у Ирана сильная команда и пожелал иранским футболистам «играть хорошо».
Сергей Дьячкин 01-05-2026 04:20
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает решение главы ФИФА Джанни Инфантино об участии футбольной сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года и проведении матчей в США.  Об этом он рассказал журналистам.

«Если Джанни сказал это, я согласен», - заявил Трамп.

Один из журналистов спросил у американского лидера, что произойдет в случае победы сборной Ирана. Трамп поинтересовался, хорошо ли играет сборная Исламской Республики.

«Пусть играют хорошо. Вероятно, у них хорошая команда», - добавил президент США.

Инфантино сообщил об участии иранской футбольной сборной в чемпионате на конгрессе ФИФА в Ванкувере. Он добавил, что причина состоит в том, что футбол объединяет мир.

Участие сборной Ирана в ЧМ-2026 оказалось под угрозой из-за военно-политического конфликта с принимающей страной. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике. Команда должна выступать в группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. По календарю все ее матчи будут проходить в США, в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

После атаки 28 февраля США и Израиля власти в Тегеране заявили, что матчи состоятся только при полной гарантии безопасности команды. Трамп ранее говорил, что не считает целесообразным приезд сборной Ирана «ради их жизни и безопасности».

#Спорт #Футбол #сша #Дональд Трамп #Иран #военный конфликт #джанни инфантино #чемпионат мира по футболу #сборная ирана
