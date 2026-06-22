Володин назвал долгом поколений сохранение памяти о Великой Отечественной войне

Долг нынешнего и будущих поколений заключается в том, чтобы защитить и сохранить историю, а также память о Великой Отечественной войне. Об этом заявил во время митинга-реквиема в Брестской крепости председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Для нас всех, внуков и правнуков, многонационального советского народа, 22 июня - День памяти и скорби. Именно в этот день 85 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский союз. Здесь, в Бресте, его защитники первыми встретили врага, находясь в окружении», - сказал Володин.

Председатель Госдумы подчеркнул, что советские солдаты погибали, но не сдавались. Именно об этом гласит надпись на стене Брестской крепости.

Офицеры делали все для того, чтобы защитить Родину, свои семьи и будущие поколения от немецко-фашистских захватчиков. Именно благодаря их подвигу мы сейчас может жить и планировать будущее.

«Они (советские солдаты. – Прим. ред.) отдали жизнь для того, чтобы мы сегодня с вами могли планировать будущее, для того, чтобы мы жили», - добавил депутат.

Вячеслав Володин обратил внимание на то, что в мире много несправедливости. Некоторые страны пытаются переписать историю, делая все для того, чтобы подвиг народа был забыт. В Европе сейчас разрушают мемориалы и оскверняют могилы советских воинов, пытаясь заставить людей забыть о самой кровавой странице в истории и самой тяжелой войне прошлого столетия. Но Россия не допустит этого.

Накануне Вячеслав Володин возложил цветы к новому мемориалу «Скорбь» в Бресте. Монумент посвящен подвигу защитников Брестской крепости, которая ровно 85 лет назад приняла на себя первый удар нацистской Германии.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна не позволит Германии замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, в том числе в отношении блокады Ленинграда. Злодеяния фашистов над советским народом не имеют срока давности.