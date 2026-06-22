МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Санкт-Петербурге состоялась акция «Свеча памяти»

Для создания картины использовали 120 тысяч свечей.
Анастасия Митина 22-06-2026 04:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади выложили из свечей полуторку, которая стала главным образом композиции в акции «Свеча памяти», а также разорванное кольцо блокады. Акция прошла в рамках Дня памяти и скорби, приуроченного к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Автомобиль - символ Дороги жизни, именно на них в осажденный город доставляли продовольствие и медикаменты, эвакуировали жителей. В акции приняли участие студенты, волонтеры Победы, жители Петербурга, и действующие военнослужащие.

«Уверен, что свеча памяти будет символом преемственности поколений, еще раз напомнит о цене мира, укрепит понимание, что историческая память есть основа единства и силы нашего народа», - рассказал врио заместителя Командующего войсками ЛенВО по военно-политической работе Виталий Янковец.

Для создания картины использовали 120 тысяч свечей. Огонь для них доставили с Пискаревского мемориального кладбища.

Ранее у Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошла акция «Свеча памяти». В ней приняли участие более двух тысяч человек. Из тысячи свечей создали масштабную инсталляцию, посвященную 85-летию начала Битвы за Москву.

#Санкт-Петербург #день памяти и скорби #Великая Отечественная война #акция «Свеча памяти»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 