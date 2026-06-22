В Санкт-Петербурге состоялась акция «Свеча памяти»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади выложили из свечей полуторку, которая стала главным образом композиции в акции «Свеча памяти», а также разорванное кольцо блокады. Акция прошла в рамках Дня памяти и скорби, приуроченного к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Автомобиль - символ Дороги жизни, именно на них в осажденный город доставляли продовольствие и медикаменты, эвакуировали жителей. В акции приняли участие студенты, волонтеры Победы, жители Петербурга, и действующие военнослужащие.

«Уверен, что свеча памяти будет символом преемственности поколений, еще раз напомнит о цене мира, укрепит понимание, что историческая память есть основа единства и силы нашего народа», - рассказал врио заместителя Командующего войсками ЛенВО по военно-политической работе Виталий Янковец.

Для создания картины использовали 120 тысяч свечей. Огонь для них доставили с Пискаревского мемориального кладбища.

Ранее у Музея Победы на Поклонной горе в Москве прошла акция «Свеча памяти». В ней приняли участие более двух тысяч человек. Из тысячи свечей создали масштабную инсталляцию, посвященную 85-летию начала Битвы за Москву.