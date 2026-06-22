В Главном храме ВС РФ состоялась литургия в День памяти и скорби

Божественная литургия в память о павших в годы Великой Отечественной войны проходит в Главном храме ВС РФ. Песнопения символически начались в три часа ночи. Дело в том, что Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем принято считать. Уже в 03:15 утра начались первые бомбардировки советских городов. Позже в четыре утра началась артподготовка немецких войск к наступлению.

Война продлилась 1 418 дней - именно такое число на акции «Свеча памяти» выложили военные из горящих лампадок. Флешмоб прошел у Главного храма ВС РФ. Помимо этого, они установили свечи по периметру музейного комплекса «Дорога памяти».





Также в Главный храм ВС РФ доставили лампаду с частицей Вечного огня из 11 городов Героев России и Беларуси. Церемонию передачи огня провели военнослужащие роты Почетного караула на бронеавтомобиле «Тигр».



Участвуют в акции «Свеча памяти» военнослужащие Московского территориального гарнизона. Среди них - срочник Даниил Зингин. В детстве он слышал истории про прадедушку, который встретил войну еще школьником. Первые два года провел в военном училище, в 1943 уже участвовал в Сталинградской битве. Работал прожектористом. Помогал подсвечивать вражеские самолеты, на которые после обрушивался шквал зенитного огня. В один момент его ранили и он больше суток пролежал на холоде, пока его не нашли и не определили в госпиталь.



Родственники некоторых хоть и не участвовали напрямую, но все же помогали фронту. Миллионы людей работали на заводах по производству орудий, снабжали Советский Союз продовольствием и вносили вклад в победу своим трудом. Таким был прадедушка еще одного срочника Ивана Ямалова, который работал в тылу в нефтяной отрасли.



Сегодня вечером на территории музейно-храмового комплекса у памятника «Матерям победителей» состоится концерт-реквием «И помнит мир спасенный…». Он приурочен ко дню начала Великой Отечественной войны.



Напомним, в этот день ровно 85 лет назад войска гитлеровской Германии напали на Советский Союз. Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов людей. Она зашла в каждую семью и оставила страшный отпечаток. Память о героях, тружениках тыла, мирных гражданах, кто, жертвуя жизнью, приближал Великую Победу – будет жить вечно в сердцах народа.