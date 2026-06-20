Глава киевского режима Владимир Зеленский выслал обратно в Польшу отозванный у него орден Белого Орла. Соответствующий пост появился в соцсетях украинского лидера.

На фотографиях, опубликованных на странице политика в Х, можно увидеть врученную экс-президентом Анджеем Дудой награду, с приложенной почтовой квитанцией. На заднем плане виднеется сотрудник почтовой службы.

«Мы верили, что орден Белого орла, врученный в 2023 году, предназначался для украинского народа и нашей армии. Так было сказано тогда. Сегодня я вернул орден президенту Польши», - подписал публикацию украинский лидер.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за героизации тем нацистских коллаборантов. По словам политика, орден, которым в 2023 году был награжден глава киевского режима, является символом «высшего доверия» и обозначает наличие особой связи с государством и польским народом.