Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду - главное место памяти и скорби. К 25-й годовщине разгрома войск под Москвой сюда доставили частицу Вечного огня с Марсова поля в Ленинграде и с воинскими почестями перезахоронили прах из братской могилы у железнодорожной станции Крюково, где в 1942 году проходила линия обороны. Президент России Владимир Путин традиционно открывает церемонию возложения венков. Следом идет Министр обороны Андрей Белоусов.

День памяти и скорби свое современное название получил ровно 30 лет назад. Указ об этом подписал первый президент России Борис Ельцин. С тех пор в этот день по всей стране приспускают государственные флаги, снимают с эфира развлекательные программы и возлагают цветы в память о тех, кто принес на алтарь Победы самое святое - собственную жизнь.

22 июня - день летнего солнцестояния, самый долгий в году - вошел в российскую историю как навсегда залитый кровью. Ровно 85 лет назад только отгремели школьные выпускные вечера. Семьи направлялись в отпуск. Но уже через несколько дней под звуки написанной всего лишь за несколько суток «Священной войны» с Белорусского вокзала пошли эшелоны с Красной армией.

Торжественным маршем проходит рота почетного караула. Вдоль Кремлевской стены в Александровском саду возвышается 12 порфировых блоков с высеченным на них изображением «Золотой звезды» и названием 11 городов-героев. Двенадцатый - Брестская крепость. Внутри каждого из них замурованы капсулы землей с мест наиболее кровопролитных сражений. Владимир Путин возлагает цветы к каждому из обелисков.

Однако еще на рассвете у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду прошла ежегодная «Вахта памяти». По современным оценкам, общие безвозвратные потери Советского Союза составили почти 27 миллионов человек. И лишь девять миллионов - это бойцы Красной армии. Остальные 18 миллионов человек - это мирное население, погибшее в результате бомбежек и нередко массовых расстрелов.

«Память - это качество, делающее нас людьми. Сегодня мы отдаем дань не вернувшимся с войны. До тех пор, пока мы будем помнить и передавать другим поколениям нашу память - мы будем живы. И все наши устремления, наши мечты сбудутся», - объяснил народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.

С первыми лучами солнца к главному входу в Главный храм вооруженных сил России на бронеавтомобиле «Тигр» доставили капсулу с Вечным огнем, которую провезли по семи городам России и Белоруссии. Его зажег сын защитника Брестской крепости, героически павшего при ее обороне, Владимир Семочкин, а в Московскую область доставил Герой России, участник спецоперации Андрей Соловьев. В акции приняли участие почти 40 тысяч человек, а протяженность маршрута превысила 2000 километров.

Возглавил проект «Единство в памяти. Сила в подвиге» замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин. Литию в Главном храме ВС РФ отслужил председатель Синодального отдела, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Они вместе прошли шествием и возложили венок к памятнику «Матерям победителей». Исполинская фигура женщины, закрывающей лицо руками - символ всех невыплаканных слез и боли за безвременно ушедших сынов Отечества.

А накануне на Соборной площади больше трехсот военных Московского гарнизона выложили из лампад свечами даты начала и окончания Великой Отечественной. А сами прошли живой цепью вдоль галереи «Дорога памяти», которая символизирует собой число дней, что продолжалась самая кровопролитная война современности и выстроили под открытым небом огромное число - одна тысяча четыреста восемнадцать, которое было прекрасно видно даже высоко с воздуха.

Ровно в полночь у стен Музея Победы на Поклонной горе дали старт Всероссийской акции «Свеча памяти». К ней присоединились больше трех тысяч человек. Факел от Вечного огня зажег директор музея, а затем вместе с ним символ неугасаемой памяти им передали участники Великой Отечественной войны Мария Рохлина и Иван Гришанов.

Грудь каждого из них увешана наградами. Мария Рохлина, которая еще десять дней после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии воевала с армией Власова, рассказывает, что в прошлом году получила высшую военную награду Чехии от замминистра обороны. Есть ордена и медали из Польши и Болгарии. И даже несмотря на запасной китель, который хранится дома, есть целая горсть наград, которые она никогда не надевала.

«А мне 102 года, поверьте. И я выдержала сегодня все испытания. И даже на каблуках», - рассказала Мария Рохлина.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры победы» составило из более чем десяти тысяч свечей огромную композицию, посвященную предстоящему празднованию 85-летия битвы под Москвой, которой руководил Георгий Жуков. В этом году исполняется 130 лет с его рождения. Маршал Победы изображен верхом на коне на фоне знаменитых рубиновых звезд Московского Кремля.

Варвара Ерохина, правнучка будущего Маршала Победы, рассказывает, как Жуков вместе с Семеном Тимошенко пытались убедить Иосифа Сталина привести войска в боевую готовность. Но тот отказывался верить, что Германия нарушит заключенный до это пакт о ненападении. Согласно воспоминаниям семьи Жукова, она описывает царившую у них дома наэлектризованную атмосферу.

«Страх, большой страх. И семья еще до 22 июня понимала, что что-то не так. Георгий Константинович не мог в открытую об этом говорить. Но уже не появлялся дома практически, лишь урывками приезжал - поспать час - и уезжал сразу же. В абсолютном молчании, очень хмурый. Взгляд очень тяжелый», - рассказала Варвара Ерохина.

А накануне вечером еще до восхода солнца на парапете Крымской набережной вдоль Москвы-реки выстроили так называемую «Линию памяти». За каждый из одной тысячи четырехсот восемнадцати дней, что бойцы Красной армии вели войну не на жизнь, а на смерть, а женщины и подростки стояли у мартеновских печей - установили по одной лампадке со свечой. Право зажечь первую из них предоставили участнику СВО и директору центра военно-патриотического воспитания «Вершина» Ивану Бондюкову вместе с сыном.

«В моей семье много героев, которые в те времена ушли на фронт, защищали Москву, защищали нашу Родину, и сделали все, чтобы мы жили. Чтобы мы разговаривали на русском языке, чтобы наши дети росли. Тоже самое происходит и сейчас - участники спецоперации находятся на фронте и защищают нашу страну от такого же фашизма. И бьются до конца», - поделился Иван Бондюков.

План нападения на советский союз получил название «Барбаросса». Адольф Гитлер планировал блицкриг, который должен был завершиться в течение нескольких месяцев. Но в итоге советский народ ценой огромных потерь отбросил режим, планировавший поработить всю Европу. А Нюрнбергский процесс вынес Гитлеру, его приспешникам и самой идее превосходства одной расы на другой безоговорочный исторический приговор.