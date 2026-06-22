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Стармер закончил речь о своей отставке дрожащим голосом

Британский премьер заявил, что в дальнейшем планирует уделять больше времени «самой важной работе» - быть мужем и отцом.
Сергей Дьячкин 22-06-2026 13:34
© Фото: Martyn Wheatley, i-Images, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Британский премьер-министр Кир Стармер закончил речь о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии дрожащим голосом. Он выступил на Даунинг-стрит, где заявил о намерении покинуть пост.

Под конец его речи, продлившейся более шести минут, голос премьера начал дрожать. Он сказал, что уходит с «самой высокопоставленной работы», чтобы уделять больше времени «самой важной работе».

«Быть лучшим мужем, каким я только могу, для моей потрясающей жены Вик, которая была мне опорой в хорошие и плохие времена», - сказал Стармер.

Он добавил, что также хочет уделять больше внимания своим детям, которых назвал своей «гордостью и радостью». Премьер-министр объявил об отставке после долгого правительственного кризиса. Он уточнил, что продолжит занимать должность до назначения преемника. Британского короля Карла III проинформировали о его уходе.

В мае 2026 года после провала на местных выборах более 100 депутатов-лейбористов и несколько министров, включая главу Минобороны, призвали Стармера уйти. Новым фаворитом стал Энди Бернхэм, победивший на довыборах. После провала партии Стармер отказался уходить. Он заявил, что обещал служить стране и собирается пойти на новые выборы. Но потом появились сообщения, что премьер-министр осознал, что «игра окончена».

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе со «Звездой» рассказала, каких изменений в английском политикуме стоит ждать в ближайшее время и к чему это может привести. Речь об отставке Стармера шла уже давно, так как им были недовольны его же однопартийцы. Причиной послужила непоследовательная политика премьер-министра, развороты на 180 градусов - объявление одного курса, а затем отказ от него, неудачи в политике, в экономике и в социально-экономическом положении страны.

#Британия #лондон #Даунинг-стрит #премьер-министр #отставка #лейбористы #кир стармер
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