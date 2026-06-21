Эксперт оценила шансы Стармера удержаться на посту премьер-министра Британии

В британских СМИ все активнее раскручивается тема того, что нынешний премьер-министр страны Кир Стармер уже в ближайший понедельник планирует уйти в отставку - это связывают с тем, что он якобы потерял доверие большинства депутатов Лейбористской партии. Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе со «Звездой» рассказала, каких изменений в английском политикуме стоит ждать в ближайшее время, и к чему это может привести.

Речь об отставке Кира Стармера шла уже давно, так как им были недовольны его однопартийцы депутаты-лейбористы. Причиной послужила непоследовательная политика премьер-министра, развороты на 180 градусов - объявление одного курса, а затем отказ от него, неудачи в политике, в экономике и в социально-экономическом положении страны.

«Тем более таким триггером стало назначение на пост посла его Величества в Вашингтоне Питера Мендельсона. Мандельсон был замешан в дружеских отношениях с финансистом и педофилом, осужденным за преступления сексуального характера, Джеффри Эпштейном. Скандал возник из-за того, что Стармер не счел нужным выяснить до конца, получил ли Мандельсон допуск к государственной тайне, а он его не получил. И вот это раздражение от постоянных неудач и неспособности премьер-министра вести страну к успехам и послужило основанием для недовольства депутатов», - отмечает эксперт.

Последними каплями стала отставка двух ключевых чиновников -министра обороны Джона Хилле и его заместителя. После того, как Лейбористская партия проиграла местные выборы, чаша терпения уже переполнилась, и депутаты поняли, что они не смогут победить и на следующих парламентских выборах. Такое переливание из пустого в порожнее и отсутствие надежды сильно возмущало самих британцев и отразилось, конечно, на мнении политиков.

«Соперников у Кира Стармера несколько. Основной из них это - Энди Бернем, мэр Манчестера.

О нем говорили уже давно. Он пользуется относительной популярностью. Его рейтинг среди населения составляет 35%, в то время, как у Стармера он всего 19%. Есть и другие, но они не пользуются такой же поддержкой в партии и в стране, как Бернем. Соответственно, Стармер сказал, что он не уйдет в отставку и будет бороться, попытается сохранить свой пост премьер-министра на выборах лидера партии, если ему бросят вызов. Ну вот и посмотрим, бросит ли ему вызов Бернем сейчас, или подождет», - объяснила Ананьева.

На сегодняшний день предполагается, что в июле парламент будет распущен на каникулы. Соответственно, график выборов будет зависеть от Национального исполнительного комитета Лейбористской партии. Однако, если Стармер подаст в отставку, то фактически произойдет «коронация» Энди Бернема, чего некоторые партии в стране не хотели бы, потому что считают, что он должен отстоять свое право в борьбе и выступить с основополагающими заявлениями о своей будущей политике.

«Получится ли у Бернема изменить что-то в Британии - это большой вопрос, потому что государственный долг страны сегодня приближается к 100%. И выплаты по государственному долгу очень велики. Отметим, что здесь как бы возникает вилка, потому что расходы государства на социальное обеспечение очень велики, и попытка Стармера прошлым летом провести реформу социального обеспечения не получилась. А с другой стороны мы имеем недавний скандал с отставкой министра обороны и его заместителя - бывшие военные чины заявляют о недофинансировании оборонных расходов. И вот в этой вилке Бернему, если он станет премьер-министром, придется как-то действовать. Выходы какие? Либо сократить социальные расходы, либо повысить налоги, либо увеличить государственный долг. Все три варианта, конечно - это серьезная проблема для правительства. Какой вариант изберет Бернем - пока неизвестно. Он, конечно, пригласил в свой штаб трех очень авторитетных экономистов, но получится у них или нет, неизвестно», - подытожила политолог.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Кир Стармер может скоро объявить об уходе с поста премьера. Премьер-министр осознал, что "игра окончена", и его мысли обратились к тому, как он мог бы "укрепить свое наследие.