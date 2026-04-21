Политолог допустила уход Стармера с поста премьера Британии на фоне скандала с послом

Шанс того, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не переживет скандал из-за назначения Питера Мандельсона на пост посла в США высокий. Такое мнение выразила в разговоре со «Звездой» профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина.

«Стармер пытался укрепить свои позиции. Именно поэтому ему было важно людей, которые ему лично обязаны должностями, и вводить их для принятия решений... При этом у каждого премьер министра начинает рушиться рейтинг буквально в течение там первых двух-трех месяцев у руля власти», - отметила политолог.

По словам собеседницы телеканала, Стармер, выступая с программой перевооружения Великобритании, стремится решить вопрос рабочих мест для безработных. И она нацелена, в том числе, на поддержку Украины. Однако серьезно решить социальные и экономические проблемы это не поможет. То есть, в действительности, ситуация в стране патовая.

Еремина также отметила, что сама партия лейбористов переживает раскол, в том числе, из-за принятых Стармером решений. Поэтому чтобы сохранить свою позицию на политической арене, лейбористам легче будет избавиться от него.

«Партию связывают с точки зрения принятых решений, голосуют исходя из того, что какую политику проводит лидер партии, то есть премьер-министр. Поэтому, чтобы сохранить позиции партии в целом... Просто легче от Стармера отказаться», - уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп раскритиковал решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера назначить Питера Мандельсона послом в США. Отмечается, что его задерживали по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Мандельсон подозревается в передаче финансисту секретных сведений из правительства Британии.