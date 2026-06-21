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Telegraph: Стармер может скоро объявить об уходе с поста премьера

Британский премьер может 22 июня объявить о своем уходе с поста.
Глеб Владовский 21-06-2026 00:25
© Фото: Phil Lewis Keystone Press Agency Globallookpress

Союзники премьер-министра Британии Кира Стармера допустили, что он может сделать объявление о скорой отставке. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Премьер-министр осознал, что "игра окончена", и его мысли обратились к тому, как он мог бы "укрепить свое наследие". После победы Эндрю Бернхэма (мэр Манчестера - Прим. ред.) на дополнительных выборах в Мейкерфилде среди членов кабинета министров произошли "значительные изменения", что заставило Стармера пересмотреть свое прежнее обязательство продолжать борьбу», - говорится в материале.

По мнению собеседников издания, премьер сделает объявление о своем уходе с поста в понедельник, 22 июня. Сейчас его поддерживают только «друзья и семья», пишет RT.

Ранее сообщалось, что Стармер отказался покинуть свой пост после поражения его партии на парламентских выборах. Он добавил, что собирается идти на новые выборы. 

#в стране и мире #Выборы #Великобритания #отставка #кир стармер
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