Аракчи сообщил, что переговоры с США в Швейцарии длились 18 часов

Делегация Ирана во главе с председателем парламента Мохаммадом Багером Галибафом завершила переговоры в Швейцарии и вернулась в Тегеран. Переговоры длились 18 часов и касались реализации меморандума, подписанного ранее с США. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в своем Telegram-канале.

Ранее посредники Катар и Пакистан объявили, что стороны в Бюргенштоке согласовали план действий для достижения окончательного соглашения между Ираном и США. Также планируется создание специального комитета, который будет следить за ходом переговоров.

До этого министр иностранных дел Ирана сообщил о результатах контактов с американской делегацией. Он отметил, что благодаря усилиям посредников удалось продвинуться в прекращении израильских бомбардировок Ливана.

Аракчи написал также, что эмбарго на экспорт иранской нефти и нефтехимической продукции приостановлено, морская блокада Ирана отменена, а часть замороженных иранских активов освобождена. Также он анонсировал начало реализации масштабного плана по экономическому возрождению и развитию страны.

Переговоры в швейцарском Бюргенштоке с американской стороны вел вице-президент Джей Ди Вэнс. В делегацию США также вошли спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Тегеран представлял Мохаммед Багер Галибаф, а также глава МИД Ирана Аббас Аракчи и представители силовых, финансовых и нефтяных структур страны.