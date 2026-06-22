Аракчи заявил о снятии ограничений на экспорт нефти из Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи раскрыл итоги переговоров с делегацией США при участии Пакистана и Катара. По его словам, благодаря усилиям посредников удалось достичь прогресса в урегулировании конфликта в Ливане.

Эмбарго на экспорт нефти и нефтехимических товаров из Ирана приостановлено, морская блокада снята, часть замороженных иранских активов разморожена, сообщил глава МИД. Кроме того, был запущен масштабный план экономического восстановления и развития Ирана.

Американскую делегацию на переговорах в швейцарском Бюргенштоке возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Кроме того, туда прибыли спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранскую сторону представлял Мохаммед Багер Галибаф. В состав делегации из Тегерана также вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи и представители силовых, финансовых и нефтяных ведомств.

Контакты проходили сложно из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Кроме того, президент США в очередной раз выступил с угрозами в адрес Тегерана, после чего сообщалось, что иранская делегация покинула место встречи. Переговорщики от Исламской Республики отказались от рукопожатий и совместных фото с американцами.