Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, вместе с Вэнсом на авиабазу Эммен прилетели его супруга, а также Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Иранскую делегацию возглавит Мохаммед Багер Галибаф. Также в ее состав вошли глава МИД исламской республики Аббас Аракчи и представители силовых, банковских и нефтяных структур.

«Я надеюсь, что мы добьемся прогресса в ядерной проблеме, добьемся прогресса в вопросе прекращения огня в Ливане», - такое заявление сделал Вэнс.

Он добавил, что сами переговоры должны продлиться пару дней. Еще одним неурегулированным ключевым пунктом будущей сделки является блокировка Ормузского пролива.

Будут присутствовать на встрече и представители Пакистана, который по-прежнему выступает в роли посредника. В Швейцарию уже прилетели премьер-министр страны Шехбаз Шариф и командующий армией фельдмаршал Сайед Асим Мунир.

Ранее сообщалось об отмене переговоров между Вашингтоном и Тегераном, запланированных изначально на 19 июня, из-за очередных ударов Израиля по Ливану.